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الدنمارك تفرض ضريبة على ركاب الرحلات الجوية

الدنمارك تفرض ضريبة على ركاب الرحلات الجوية
9 نوفمبر 2023 17:54

قال وزير الضرائب الدنماركي جيب بروس كريستينسين اليوم الخميس إن الحكومة تعتزم فرض ضريبة  ركاب تقدر بـ 100 كرون دنماركي (14.32 دولار) لكل رحلة جوية.

في البداية سوف تبلغ الضريبة 70 كرونا خلال عام 2025، وسوف تصل إلى كامل المبلغ تدريجيا خلال عام 2030 .

وسوف يتم دفع نحو 8 يورو على الرحلات الجوية في أوروبا، والرحلات متوسط المدى إلى نيويورك نحو 32 يورو، والرحلات الطويلة إلى بانكوك، على سبيل المثل، نحو 52.30 يورو.

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وقال وزير المناخ الدنماركي لارس اجارد إن دولتي ألمانيا والسويد لديهما نفس المفاهيم. وحققت ضريبة التذاكر الألمانية، التي تم تطبيقها خلال عام 2021، دخلا يقدر بنحو مليار يورو سنويا من شركات الطيران. وتتوقع الحكومة الدنماركية تحقيق دخل بنحو 160 مليون يورو بحلول عام 2030 .

وسوف يتم استخدام الأموال لدعم تحول قطاع الطيران إلى المحركات الصديقة للبيئة والمطارات الأصغر في الدنمارك، التي من المرجح أن تعاني من ضريبة الركاب.

المصدر: د ب أ
الدنمارك
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