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باريس.. انطلاق «المؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في غزة»

من أعمال المؤتمر الدولي حول غزة (أ ف ب)
10 نوفمبر 2023 01:33

نيويورك (الاتحاد)

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انطلقت أمس، فعاليات «المؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في غزة» في باريس، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات.
وفي كلمة افتتاحية للمؤتمر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستخصص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها للعام الجاري إلى 100 مليون يورو، حسب ما نقلت صحيفة «لو باريزيان» المحلية.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر نفسه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن «99 من موظفي المنظمة الأممية قتلوا بقطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي».
وأكد مفوض الأونروا أن «مقتل آلاف الأطفال في غزة لا يمكن أن يكون أضراراً جانبية».
وأضاف أن «دفع مليون شخص إلى ترك منازلهم وتركيزهم بمناطق تفتقر إلى البنية التحتية الكافية يعد نزوحاً قسرياً، وأن التقييد الشديد للطعام والماء والدواء، عقاب جماعي».
وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، إن «هدفنا وأولويتنا هما تحقيق وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في قطاع غزة». وأضاف جريفيث، من باريس: «يجب أن يُسمح لنا بإدخال الإمدادات الأساسية والإنسانية والوقود إلى غزة بأمان ودون عوائق».
وشدد على أنه لا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من اقتراح أحادي الجانب لدفع مئات آلاف المدنيين في غزة إلى «المناطق الآمنة المزعومة».
وتابع: «بعبارات واضحة، هناك حاجة لوقف القتال لأغراض إنسانية لتوفير بعض الراحة من الهجوم، والتعجيل بإيصال المساعدات الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، ويجب أن يكون هذا هدفنا وأولويتنا».

غزة
فرنسا
باريس
فلسطين
قطاع غزة
إيمانويل ماكرون
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