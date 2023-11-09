بوتين يدعو إلى تطوير طرق لنقل القمح في آسيا

آستانة (وكالات)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تطوير طرق نقل القمح والأسمدة في آسيا، خلال زيارته إلى كازاخستان أمس، إذ تسعى روسيا إلى إنشاء طرق تصدير جديدة بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال بوتين، الذي ترأس مؤتمراً عن التعاون الزراعي مع الرئيس الكازاخستاني جومارت توكاييف، إن روسيا سيكون لديها حوالي 60 مليون طن متري من القمح متاحة للتصدير من محصول العام الجاري.

وأضاف: «نحن واثقون من أننا سنظل في المرتبة الأولى عالمياً، من حيث صادرات هذه السلعة المهمة، القمح».

ودعا إلى تطوير طرق الشحن إلى الأسواق الكبيرة في آسيا مثل الصين والهند.

وبحسب ما ورد، طلبت موسكو أيضاً من المصدرين اعتماد حد أدنى لسعر تصدير القمح، من أجل حماية دخل المزارعين.