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بكين وواشنطن تؤكدان تحقيق تقدّم في محادثات المناخ

بكين وواشنطن تؤكدان تحقيق تقدّم في محادثات المناخ
10 نوفمبر 2023 01:33

بكين (الاتحاد) 

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أشادت الصين، أمس، بنجاح محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، فيما أفاد مبعوث المناخ الأميركي جون كيري بأن القوتين توصلتا إلى أرضية مشتركة بشأن عدد من القضايا.
وتأتي المحادثات في كاليفورنيا، قبل اجتماع مقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وأفادت وزارة البيئة الصينية، بأن الاجتماعات بين كيري ونظيره الصيني شيي جينهوا «انتهت بنجاح» أمس الأول.
وأضافت أن الطرفين «تبادلا وجهات النظر بشكل شامل ومعمّق»، مشيرة إلى أنهما «حققا نتائج إيجابية بشأن تطوير التعاون والتحرّك الثنائي المرتبط بتغيّر المناخ».
وأشار كيري إلى أنه عقد «محادثات شاملة وبنّاءة مع جمهورية الصين الشعبية على مدى خمسة أيام».
وقال، في بيان: «توصلنا إلى أرضية مشتركة بشأن عدد من القضايا التي نتوقع أن يثبت أنها نتائج مثمرة في هذه الأسابيع الحاسمة قبل كوب28».
واتفقت بكين وواشنطن على «السعي بشكل مشترك لإنجاح كوب28»، حسبما أفادت وزارة البيئة الصينية.
وسيعتمد هذا النجاح على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق.
وأوفدت واشنطن مسؤولين بارزين إلى بكين العام الجاري، في مسعى لإعادة تأسيس حوار عالي المستوى.
وأفاد نائب الرئيس الصيني هان جينغ هذا الأسبوع بأن بلاده منفتحة على عقد محادثات مع الولايات المتحدة على «كل المستويات».ولم تؤكد الولايات المتحدة ولا الصين رسمياً المحادثات المرتقبة بين بايدن وشي.
لكنّ مصادر ذكرت الأربعاء أن الطرفين قاما بترتيبات لعقد اجتماع في 15 نوفمبر.
وقبيل القمة، سيزور كيري سنغافورة من 10 حتى 12 نوفمبر «للدفع قدما بأهداف الولايات المتحدة المرتبطة بالمناخ والطاقة النظيفة».

الصين
محادثات المناخ
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