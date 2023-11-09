واشنطن: هدنة 4 ساعات يومياً في شمال قطاع غزة

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد البيت الأبيض، أمس، أن إسرائيل ستنفذ هدنة مدتها 4 ساعات يومياً في مناطق شمال قطاع غزة كما سيكون هناك «ممران إنسانيان» في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات وإبعاد المدنيين عن أماكن القتال وإخراج الرهائن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن أجرت مناقشات نشطة للغاية مع إسرائيل بشأن أهمية الأسباب الإنسانية التكتيكية للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة لزيادة تدفق المساعدات والمساعدة في تمكين إطلاق سراح الرهائن».

وأكد أن «الممرين الإنسانيين من شأنهما أن يسمحا للناس بالفرار من مناطق القتال في الجزء الشمالي من غزة».

وذكر كيربي أنه «سبق أن تم فتح أول ممر من هذا النوع لمدة 4 و5 ساعات يومياً خلال الأيام القليلة الماضية وقد مكن بالفعل آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أماناً في الجنوب». وأوضح أن «الممر الثاني سيكون على طول الطريق الساحلي وسيمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أماناً في الجنوب». وشدد كيربي على أنه «من الضروري بل والحيوي للغاية أن يتم توسيع الإمدادات والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يتحرك فيها الناس أي في جنوب غزة».

وقال إن «الإدارة الأميركية تسعى لإدخال ما لا يقل عن 150 شاحنة يومياً بشكل مستمر»، مؤكداً أن «هذا هو الهدف الذي نريد أن نسعى لتحقيقه». وفيما يتعلق بتنفيذ هدنة مدتها 4 ساعات يومياً في مناطق شمال غزة على أن يتم الإعلان عنها قبل ثلاث ساعات، أكد كيربي أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما للمساعدة في ضمان حصول المدنيين على فرصة للوصول إلى مناطق أكثر أماناً بعيداً عن أعمال القتال».

وعبر عن الاعتقاد بأن «الممرين والهدن خطوات أولى مهمة»، مؤكداً رغبة واشنطن في استمرارها.