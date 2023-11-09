الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: هدنة 4 ساعات يومياً في شمال قطاع غزة

فلسطيني فقد 35 من أفراد عائلته يتفقد ركام منزلهم في خان يونس (رويترز)
10 نوفمبر 2023 01:35

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
مدير الإعلام في معبر رفح لـ«الاتحاد»: دخول 775 شاحنة مساعدات إلى غزة
«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: القطاع الصحي في غزة ينهار والمنظومة «عاجزة ومشلولة»

أكد البيت الأبيض، أمس، أن إسرائيل ستنفذ هدنة مدتها 4 ساعات يومياً في مناطق شمال قطاع غزة كما سيكون هناك «ممران إنسانيان» في القطاع بما يسمح بتدفق المساعدات وإبعاد المدنيين عن أماكن القتال وإخراج الرهائن. 
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن أجرت مناقشات نشطة للغاية مع إسرائيل بشأن أهمية الأسباب الإنسانية التكتيكية للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة لزيادة تدفق المساعدات والمساعدة في تمكين إطلاق سراح الرهائن». 
وأكد أن «الممرين الإنسانيين من شأنهما أن يسمحا للناس بالفرار من مناطق القتال في الجزء الشمالي من غزة». 
وذكر كيربي أنه «سبق أن تم فتح أول ممر من هذا النوع لمدة 4 و5 ساعات يومياً خلال الأيام القليلة الماضية وقد مكن بالفعل آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أماناً في الجنوب». وأوضح أن «الممر الثاني سيكون على طول الطريق الساحلي وسيمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى مناطق أكثر أماناً في الجنوب». وشدد كيربي على أنه «من الضروري بل والحيوي للغاية أن يتم توسيع الإمدادات والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يتحرك فيها الناس أي في جنوب غزة». 
وقال إن «الإدارة الأميركية تسعى لإدخال ما لا يقل عن 150 شاحنة يومياً بشكل مستمر»، مؤكداً أن «هذا هو الهدف الذي نريد أن نسعى لتحقيقه». وفيما يتعلق بتنفيذ هدنة مدتها 4 ساعات يومياً في مناطق شمال غزة على أن يتم الإعلان عنها قبل ثلاث ساعات، أكد كيربي أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما للمساعدة في ضمان حصول المدنيين على فرصة للوصول إلى مناطق أكثر أماناً بعيداً عن أعمال القتال». 
وعبر عن الاعتقاد بأن «الممرين والهدن خطوات أولى مهمة»، مؤكداً رغبة واشنطن في استمرارها.

البيت الأبيض
إسرائيل
أميركا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
آخر الأخبار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
علوم الدار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
اليوم 09:45
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©