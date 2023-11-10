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الأمم المتحدة تنتخب 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية

الأمم المتحدة
10 نوفمبر 2023 13:10

انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ،الخميس، خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية، من بين 9 مرشحين، لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ اعتبارا من 6 فبراير 2024.

وفي أعقاب 5 جولات من التصويت في مجلس الأمن الدولي وجولة تصويت في الجمعية العامة، أعلن رئيسا الجهازين انتخاب خمسة قضاة من أصل تسعة قضاة مرشحين، من رومانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وجنوب أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تتألف من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي في هولندا، ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر.
وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها، وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.

المصدر: وام
قضاة
الامم المتحدة
محكمة العدل الدولية
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