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القبض على 12 إرهابياً في العراق

أرشيفية
11 نوفمبر 2023 01:18

هدى جاسم (بغداد)

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تمكنت قوات الأمن العراقية من القبض على 11 إرهابياً في مناطق مختلفة من محافظة نينوى بعمليات استخبارية دقيقة. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان ، أن الإرهابين مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي وقيامهم بأعمال إرهابية، مضيفة أنه تم تسليم الإرهابيين للجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم وفق القانون.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات، اعتقال متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد. وذكرت الوكالة في بيان أنها «تلقت معلومات استخبارية دقيقة، تضمنت قيام إرهابي مطلوب بانتحال شخصية وهمية واسم مستعار من خلال قيامة بتزوير هوية والتنقل بين المحافظات».وأضافت أنه «تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات اللازمة، ونظراً لصدور مذكرة قبض أصولية بحقه، نفذت مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ مداهمة للمكان المتواجد فيه، والقت القبض عليه».

العراق
قوات الأمن العراقية
الأمن العراقي
نينوى
خلية الإعلام الأمني
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