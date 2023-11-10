«5+5» تطالب الأطراف الليبية بإيجاد حل للانسداد السياسي

حسن الورفلي (بنغازي)

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من طرفي النزاع «5+5»، الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي، لاسيما في ضوء تأثيره على المشهد الأمني بالبلاد.

جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب مباحثات استمرت يومي الأربعاء والخميس في العاصمة التونسية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وفي بيانها، قالت «5+5» إن «اجتماعات تونس كانت لمراجعة وتقييم عمل اللجنة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وحضر الاجتماعات إلى جانب باتيلي، وفد من الأمم المتحدة ضم شعبة المؤسسات الأمنية وفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار والقسم السياسي، كما حضر عدد من سفراء مجموعة العمل الأمني لمؤتمر برلين.

ومجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين كباراً لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.

وتم خلال الاجتماعات عرض شامل لكل الخطوات التي تم إنجازها سابقاً بما فيها الوقف الفعلي لإطلاق النار وتقليص القوات على خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي والطرق الأخرى وفتح الأجواء واستئناف إنتاج وتصدير النفط.

ودعت اللجنة كل الأطراف والكيانات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني في ليبيا.

كما دعت «كل الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظراً لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد».