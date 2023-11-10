تعليق إجلاء المرضى والأجانب من غزة عبر معبر رفح مؤقتاً

القاهرة (الاتحاد)

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى أمس تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات لوجستية في إحضار المرضى والمصابين إلى معبر رفح من داخل القطاع.

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبر، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية أو استهدفها.

وقالت المصادر المصرية إن عشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم بالإضافة إلى عدد صغير ممن تم إجلاؤهم لأسباب طبية دخلوا إلى مصر أمس، قبل تعليق عمليات العبور.

وشهدت أيام سابقة عبور المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم.

ونشرت سلطات الحدود في غزة في وقت مبكر أمس، قائمة بأسماء أفراد سُمح لهم مؤخراً بالعبور، من بينهم مجموعات من كندا ورومانيا وروسيا والبرازيل وبولندا.

وأشار مصدر مصري إلى تمكن 3828 أجنبياً من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من الخروج حتى الآن من القطاع.

وبذلك يكون قد تمكن من الخروج من غزة أكثر من نصف عدد الأجانب الموجودين في غزة قبل بدء الحرب على غزة البالغ عددهم نحو 7500.