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واشنطن: مستقبل سكان غزة في غزة وليس بأي مكان آخر

امرأة فلسطينية تحمل حفيدتها خلال نزوحها من شمال غزة إلى الجنوب (رويترز)
11 نوفمبر 2023 01:19

واشنطن (الاتحاد)

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اعتبر المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد، أن مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تؤيد، كمبدأ أساسي، أو ترغب في رؤية تشريد سكان القطاع.
وأشار ساترفيلد، في إحاطة عبر الإنترنت حضرتها «الاتحاد»، إلى أن جميع السكان النازحين الموجودين الآن في الجنوب يجب أن تكون لديهم كل القدرة على العودة إلى الشمال عندما يكون ذلك آمناً، مضيفاً: «لا نرى أي نزوح دائم، حتى داخل غزة، من الشمال إلى الجنوب».
وشدد على وجهة النظر الأميركية المؤيدة لحل الدولتين باعتباره الضامن الوحيد لمستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين، قائلاً إن «مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون، ونرى حاجة مطلقة إلى وجود عنوان مشترك للضفة الغربية وغزة، لا فصل بينهما، ونعتقد أن حل الدولتين هو الضامن النهائي الوحيد لمستقبل سلمي لإسرائيل، وكذلك للفلسطينيين».
وأوضح ساترفيلد أن تركيز الولايات المتحدة ينصب حالياً على «نقل المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين الفلسطينيين في جنوب ووسط غزة قدر الإمكان في ظل الظروف الراهنة على أساس متواصل ومستدام قدر الإمكان». وأضاف: «أريد أن أشير هنا إلى أننا بدأنا فقط قبل أسبوعين ونصف، ثلاثة أسابيع، من الصفر، وقد رفعنا مستوى المساعدة الآن إلى نحو 100 شاحنة في اليوم». 
وتابع: «نتطلع إلى مستوى أعلى من المساعدة والعون لنقل المساعدات الإنسانية الأساسية اللازمة إلى جنوب غزة – وفقاً لوكالات الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع، لم يكن هناك وقود في متناول الجهات المنفذة التابعة للأمم المتحدة في الجنوب، والآن، يتوفر الوقود من داخل غزة لاستخدامه في محطات تحلية المياه، ولتزويد المستشفيات في الجنوب والوسط، ولتحركات الجهات المنفذة التابعة للأمم المتحدة أنفسهم.
وذكر المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط: نحن نعمل على التأكد من أنه سيكون هناك المزيد من الوقود المتاح للأمم المتحدة – الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي – مع تقدم هذا الوضع.

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