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«الصحة العالمية»: خروج 20 من 36 مستشفى في غزة من الخدمة

تصاعد الدخان قرب مستشفى جراء القصف (رويترز)
11 نوفمبر 2023 01:18

جنيف (الاتحاد)

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أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بخروج 20 من إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة من الخدمة بسبب القصف الشديد، والدمار ونقص المعدات الطبية.
وحتى المستشفيات الباقية، تعمل في حالات الطوارئ فحسب، حيث تفتقر إلى المطهرات الكافية وإلى بنج التخدير، والكهرباء لتوفير رعاية منتظمة للمرضى.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مرجريت هاريس، إن بعض المستشفيات العاملة لديها من المرضى ضعف عدد الأسرة.
وأضافت هاريس أن «المنظمة تلقت تقارير عن وقوع قصف شديد في محيط مستشفى الشفاء، ولكن ليس لديها معلومات عن مدى الأضرار التي حدثت».
يشار إلى أن مستشفى الشفاء هو الوحيد في القطاع الذي به جناح للأطفال، وبه أطفال يتلقون الرعاية المركزة أو يحتاجون لغسيل الكلى.
وأوضحت أن أي عطل في رعاية الأطفال الصحية قد يمثل خطراً على حياتهم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 11 ألف قتيل و2700 مفقود.
وقال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، إنه «إذا كان هناك جحيم على الأرض الآن، فهو شمال غزة».

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
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