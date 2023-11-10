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دعوة أممية لإسرائيل إلى فتح معبر «كرم أبو سالم» مع غزة

أطفال يتناولون وجبة الطعام بين أنقاض المنازل المدمرة في رفح (أ ف ب)
11 نوفمبر 2023 01:19

جنيف (الاتحاد)

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دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح معبر «كرم أبو سالم» الحدودي بينها وبين قطاع غزة. 
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركه، إن المنشآت في «كرم أبو سالم» شيدت للتعامل مع الشاحنات، في حين أن معبر رفح بين غزة ومصر، وهو المستخدم حالياً، شيد من أجل المشاة. 
ويعني هذا أنه إلى جانب المخاوف الأمنية، هناك مشاكل لوجستية متكررة في رفح بشأن التعامل مع الكميات الكبيرة من مساعدات الإغاثة. 
وعلاوة على ذلك، لا يوجد احتمال للتحقق من الشحنات عند معبر رفح، مما يؤدي إلى تأجيلات وسلوك طرق أطول، على حد قول المتحدث لاركه، الذي أضاف أن «رفح هي ثاني أفضل حل، أما الحل الأفضل فهو معبر كرم أبو سالم». وعبرت إلى قطاع غزة 65 شاحنة مساعدات إنسانية صباح أمس، من معبر رفح حيث تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من الهلال الأحمر المصري عند المعبر في شمال سيناء. وبذلك وصل عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة من خلال معبر رفح إلى 821 شاحنة حتى أمس. وقبل بدء الحرب، كان ما يقرب من 500 شاحنة تنقل السلع إلى غزة يومياً.

إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم
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