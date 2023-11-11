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قمة عربية إسلامية استثنائية حول غزة في الرياض اليوم

شعار وزارة الخارجية السعودية
11 نوفمبر 2023 08:43

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت.

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وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس):"استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

المصدر: وكالات
الرياض
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