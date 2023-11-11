انطلاق القمة العربية الإسلامية في الرياض

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض ، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة . وتبحث القمة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعيشه قطاع غزة من أوضاع إنسانية.

وتأتي القمة في ظل الدعوات والحراك الدولي من أجل تنفيذ وقف لإطلاق النار كهدنة إنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

ويشارك في القمة قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، اليوم السبت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية".