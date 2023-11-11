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مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك

مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك
12 نوفمبر 2023 02:08

غزة (وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر. وذكرت صحيفة «هآرتس»، على موقعها الإلكتروني، أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة. وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، مثل «غفعاتي» و«شلداغ».
وأوضحت أيضاً أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك. وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 43 جندياً منذ بداية الهجوم البري، وفي المحصلة، قتل 359 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي
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غزة
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