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إقالة وزير الدفاع الكرواتي بعد حادث سير أصيب فيه

إقالة وزير الدفاع الكرواتي بعد حادث سير أصيب فيه
12 نوفمبر 2023 00:22

أقيل وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش من منصبه إثر حادث سير أصيب فيه بجروح بالغة أودى بسائق السيارة التي اصطدم بها.
وقع الحادث عندما اصطدم الوزير الذي كان يقود سيارته الشخصية، بشاحنة صغيرة أثناء مغادرته بلدة فينكوفسي، على بعد 270 كيلومترا شرق العاصمة زغرب صباح السبت.
وقدم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش تعازيه لأسرة سائق السيارة الذي توفي في الحادث.
وقال بلينكوفيتش "لقد أعفيت الوزير بانوزيتش من مهامه كوزير للدفاع".
وأضاف "لقد علمتم بظروف الحادث ونعبر عن أسفنا وقلقنا إزاء الوضع الصحي للوزير الذي أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة".
وكان الناطق باسم الحكومة ماركو ميليتش قال في وقت سابق إن بانوزيتش أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، مضيفا أن حياته "لم تعد في خطر" بحسب الأطباء.

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