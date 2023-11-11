ألمانيا: مستقبل الفلسطينيين يجب أن يكون أفضل من حاضرهم وماضيهم

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن زيادة قيمة مساعدات بلادها الإنسانية للأراضي الفلسطينية بمقدار 38 مليون يورو، نظراً لمعاناة السكان المدنيين في قطاع غزة. وأوضحت بيربوك، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في رام الله في الضفة الغربية أمس، أن بلادها ستوفر بذلك ما مجموعه 160 مليون يورو للأراضي الفلسطينية في العام الجاري.

وأكدت بيربوك أن «كل حياة متساوية في القيمة، وكل إنسان في إسرائيل وكل إنسان في فلسطين له الحق أن يعيش في سلام وأمان»، مشيرة إلى أن الهدن الإنسانية تمثل خطوة أولى مهمة بالنسبة للسكان في غزة.

وأردفت: «يجب الاستمرار في توسيع نطاق هذه الهدن»، وطالبت بتأمين الإمدادات ولاسيما للمستشفيات في شمال قطاع غزة.

وتبحث بيربوك في جولتها الشرق الأوسطية وضع المحتجزين في غزة، والموقف الإنساني للمدنيين في القطاع، والبحث عن طريق لتحقيق سلام محتمل عبر حل الدولتين.

وقالت: «يجب أن يكون مستقبل الفلسطينيين أفضل من حاضرهم وماضيهم»، لافتة إلى أن من مصلحة إسرائيل أيضاً أن يتمكن الفلسطينيون من تقرير مستقبلهم في دولة خاصة بهم.

وأدانت بيربوك عنف المستوطنين الإسرائيليين المتشددين بأشد العبارات، وطالبت بمنع وملاحقة الأعمال الإجرامية وجرائم العنف بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقالت إن «إسرائيل تضطلع هنا بمسؤولية مركزية لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين».