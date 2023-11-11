ارتفاع عدد ضحايا القصف يثير ضغوطاً غربية على إسرائيل

عواصم (الاتحاد)

تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لبذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مع ارتفاع عدد القتلى، واحتدام القتال بالقرب من المستشفيات وفي محيطها.

وتزايدت الدعوات الدولية لإسرائيل بضبط النفس مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا إلى أكثر من 11 ألفاً في القصف الإسرائيلي المستمر.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن أزمة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل وسط تبادل إطلاق النار في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أثناء زيارة إلى الهند، مساء أمس الأول: «قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين، وعانى عدد كبير في الأسابيع الماضية».

إلى ذلك، قال موقع إخباري أميركي، أمس، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسيرات وأسرى أطفال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأوضح موقع «بوليتكو» الأميركي أن المسؤولين الإسرائيليين يبدون تفاؤلاً حذراً بشأن الوصول إلى صفقة تبادل، رغم استمرار القتال بين الطرفين منذ 36 يوماً.

لكن هؤلاء المسؤولين، الذين لم يكشف الموقع أسماءهم لحساسية موضوع المحتجزين، أكدوا أن صفقة كهذه -في حال تمت- ستكون مؤقتة ومحدودة.

ونقل الموقع عن مسؤولين اثنين أن الصفقة ستشمل على الأرجح بضع عشرات من الأطفال والمسنين الإسرائيليين، وبعضهم من ذوي الجنسيات المزدوجة، بينهم أميركيون.

وذكرا أن إضفاء الطابع الرسمي على الهدن الرسمية في شمالي غزة ساعد في إحداث تقدم في مفاوضات التبادل، عبر الوسطاء.