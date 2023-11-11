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إيطاليا: إصابة 30 جراء انفجار في مسكن للاجئين

أفراد من الشرطة الإيطالية (أرشيفية)
12 نوفمبر 2023 02:08

روما (وكالات)

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عشرات المصابين في انفجار مبنى بإيطاليا

أصيب 30 شخصاً على الأقل في وسط إيطاليا، بعد انفجار في مسكن للاجئين أسفر عن انهيار المبنى. وقالت السلطات في بلدة «سان لورينزو نوفو» إن معظم المقيمين بالمبنى نجوا بإصابات طفيفة فقط في الانفجار، الذي وقع مساء أمس الأول، على الرغم من نقل شخص واحد إلى مستشفى في روما، بطائرة هليكوبتر. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أنه تم فتح تحقيق بشأن التعرض لأذى جسدي ناجم عن الإهمال، وأن سبب الانفجار غير واضح. ولا توجد هناك أي مؤشرات حتى الآن حول احتمال تعرض المبنى لهجوم. 
ويقع المبنى المنهار في منطقة صناعية في البلدة، وكان معظم سكانه من الرجال.

إيطاليا
لاجئين
انفجار
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