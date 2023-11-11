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وزيرة الخزانة الأميركية تشدد على أهمية العلاقات مع الصين

وزيرة الخزانة الأميركية تشدد على أهمية العلاقات مع الصين
12 نوفمبر 2023 02:08

سان فرانسيسكو (وكالات) 

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شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس، على أهمية إعادة تأسيس علاقات اقتصادية «سليمة» بين الولايات المتحدة والصين. 
والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس جو بايدن يومي الخميس والجمعة نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 نوفمبر.
ويسعى البلدان إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية. وشددت يلين على أن «لا شيء يمكن أن يحل محل الدبلوماسية وجهاً لوجه»، مرحبة بتبادلات «صريحة ومباشرة ومثمرة» وبـ«فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي أكثر».
وأعلنت أنها ستزور الصين عام 2024 بدعوة من رئيسها، بعد أن كانت زارتها في بداية يوليو.
وأعلن البيت الأبيض من جهته، أمس الأول، أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 نوفمبر في منطقة سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
واتفق كل من يلين وليفينغ على «تعزيز الاتصالات» من أجل «تجنب سوء الفهم والمواقف غير المتوقعة التي يُحتمل أن تتسبب في التصعيد»، حسبما جاء في البيان الصيني.

الخزانة الأميركية
الولايات المتحدة
الصين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
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