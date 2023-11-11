روسيا تحقق في «عمل إرهابي» بعد خروج قطار عن سكته

موسكو (وكالات)

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً في «عمل إرهابي» بعد خروج قطار شحن عن سكته في منطقة في جنوب شرق موسكو أمس، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مؤكدة أنّ الحادث ناتج من انفجار.

وأضافت اللجنة على تلغرام أن انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع» أدى إلى خروج 19 عربة عن مسارها صباحاً، وتعرُّض 15 منها لأضرار في منطقة ريازان.

وأكدت أنها فتحت تحقيقاً في «عمل إرهابي» وحيازة ونقل وتخزين متفجرات.

وأعلنت الشركة العامة للسكك الحديد الروسية في وقت سابق أن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة، مضيفةً أنّ القطار خرج عن مساره بسبب «تدخل أشخاص غير مصرح لهم».

وأُبلغ عن عمليات تخريب عديدة طاولت خطوط السكك الحديد في روسيا، منذ بدأت موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، إن المحقّقين يسعون إلى معرفة «ملابسات الحادث كافة، والأشخاص المتورطين في الجريمة».

وأظهرت صور نشرتها اللجنة على حسابها على تلغرام عربات عدة منقلبة.

إلى ذلك اندلع حريق ليل الجمعة السبت في مصنع للبارود في منطقة تامبوف في وسط روسيا.

وأكدت السلطات الإقليمية «إخماد النيران بسرعة»، وأنها لم تتسبّب بوقوع إصابات. وأضافت أن «العمل جارٍ لتوضيح» أسباب وظروف الحريق.

ونقلت قنوات روسية عدة على تطبيق «تلغرام» عن شهود عيان، سماع «أصوات انفجارات» قبل اندلاع الحريق.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت صاروخاً استهدف كييف، أمس، بعد شهرين من الهدوء النسبي في العاصمة، ولم يسفر القصف عن إصابات، فيما تعرضت المناطق القريبة من خط الجبهة لسلسلة هجمات روسية.

وتزامنت الضربات مع الذكرى الأولى لاستعادة الجيش الأوكراني السيطرة على مدينة خيرسون.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كييف سيرغي بوبكو: «بعد توقف طويل دام 52 يوماً، تجددت الهجمات الصاروخية على كييف».

وأضاف أن القوات الروسية شنّت هجوماً صاروخياً على العاصمة صباح أمس.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في وسط كييف دوي انفجارين قويين صباح السبت ورأوا خطوطًا في السماء فجرًا.

وانطلقت صفارات الإنذار بعيد ذلك.

ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار في العاصمة الأوكرانية.