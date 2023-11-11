الأحد 12 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استهداف قاعدة للتحالف الدولي في العراق بـ«مسيرة» مفخخة

استهداف قاعدة للتحالف الدولي في العراق بـ«مسيرة» مفخخة
12 نوفمبر 2023 02:08

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
القبض على 12 إرهابياً في العراق
هجوم بـ«مسيرتين» ضد قوات التحالف الدولي في كردستان العراق

أفادت مصادر أمنية، أمس، باستهداف قاعدة «حرير الجوية» التي تستضيف قوات أميركية ودولية تابعة للتحالف الدولي بطائرة مسيَّرة مفخخة، مما تسبب بأضرار في بنيتها التحتية.
وذكرت مصادر محلية، أن القاعدة الواقعة في إقليم أربيل بكردستان العراق، استُهدفت من جديد بطائرة مسيَّرة مفخخة.
وقال مصدر أمني، إن الطائرة المسيَّرة سقطت قرب قاعات المطار وانفجرت، موضحاً أن القاعات التي أخليت في وقت سابق، تعرضت لأضرار مادية.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، قالت في بيان، الخميس، إن طائرتين مسيَّرتين مفخختين هاجمتا قاعدة الحرير، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية.
ونفذت فصائل مسلحة هجمات سابقة على بعض القواعد الأميركية بالعراق، ومنها «عين الأسد» غرباً قرب الحدود السورية، و«حرير» الواقعة في محافظة أربيل بشمال البلاد.
وكان «البنتاجون» قد نشر قبل يومين مقطع فيديو للحظة استهداف موقع لتخزين الأسلحة شرقي سوريا كانت تستخدمه مجموعات مسلحة اتهمها بشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.
ووفق شبكة «ABC»، رفع «البنتاجون» السرية عن فيديو أظهر لحظة قيام مقاتليتين أمريكيتين بقصف مستودع أسلحة في شرق سوريا.
وفي سياق آخر، أكد مصدر أمني عراقي، أمس، انطلاق عملية أمنية في 4 مناطق بعمق «حمرين» بمحافظة ديالى لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.

العراق
كردستان العراق
آخر الأخبار
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
الرياضة
المنتخب السعودي يبدأ معسكره التدريبي لمواجهتي باكستان والأردن
اليوم 14:00
جانب من الحملة (الاتحاد)
علوم الدار
«تراحم من أجل غزة» تجهز 61 ألف طن من المساعدات الإغاثية بجهود 21 ألف متطوع
اليوم 13:42
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
الرياضة
مشاجرة بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأحد المشجعين في مطار القاهرة
اليوم 13:35
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
الرياضة
أنشيلوتي يُحدد موعد عودة بيلينجهام
اليوم 13:30
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
«الشارقة للإعلام» تشارك في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 13:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©