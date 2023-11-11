الجزائر.. تعيين مدير ديوان الرئاسة رئيساً جديداً للوزراء

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين مدير ديوان الرئاسة، الدبلوماسي محمد العرباوي، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه أمس.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر تعيين العرباوي في منصب رئيس الوزراء خلفاً لسابقه عبدالرحمن.

وأضاف البيان أن تبون قرر كذلك تعيين مستشاره المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات بوعلام بوعلام مديراً لديوان الرئاسة بالنيابة.

وتقلد العرباوي في السابق عدداً من المناصب، منها سفير الجزائر لدى باكستان ومصر، والمدير العام للشؤون القانونية والقنصلية ومدير إدارة المغرب العربي ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، إلى جانب تمثيله الجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وشغل عضوية مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث.

وجرى استدعاء العرباوي في أكتوبر 2019 من القاهرة، حيث كان سفير الجزائر لدى مصر، وممثلها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ليتم تعيينه مستشاراً لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة. وتم تعيين العرباوي في سبتمبر 2021 ممثلاً دائماً للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتم استدعاؤه في مارس الماضي من جانب الرئيس تبون، حيث عينه في منصب مدير ديوان الرئاسة. يذكر أن أيمن بن عبدالرحمن كان قد جرى تعيينه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التشريعية في يونيو 2021 خلفاً لسابقه عبدالعزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع.