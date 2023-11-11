تعليق سحب القوات الأفريقية من الصومال 3 أشهر

مقديشو (الاتحاد)

علق مجلس الأمن الدولي سحب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أميصوم» من البلاد لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار في أعقاب طلب من الصومال بأن تبقى القوات الأفريقية في البلاد للمساعدة في القتال ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

وحظي طلب الصومال بدعم الاتحاد الأفريقي، وجميع الدول التي تساهم بقوات في بعثة الاتحاد، حيث اتفقت على تأخير انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي لمدة 90 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تجري محادثات مع الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي لضمان نجاح عملية الانتقال الأمني. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، التي زارت الصومال، إن المنظمات الدولية ستضمن أن تكون قوات الأمن الصومالية قادرة على تولي المسؤولية الأمنية بشكل كامل، مضيفة أن القوات الأفريقية ستنسحب تدريجياً من الصومال دون المساس بالمكاسب التي تحققت في أمن الصومال.

وتقاتل القوات الصومالية منذ أكثر من 10 سنوات، حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي نفذت العديد من الهجمات، وقتلت مئات المدنيين والعسكريين، واستهدف منشآت حكومية وفنادق، لاسيما في العاصمة مقديشو.

وكان مجلس الأمن قد قرر في أكتوبر من العام الماضي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 أكتوبر 2023.

وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في يونيو 2013 من قبل مجلس الأمن لدعم بناء الدولة وإحلال السلام في الصومال.

إلى ذلك، اجتمع قائد القوات الخاصة بالجيش الصومالي «دنب»، مع قائد الفرقة الخامسة بالجيش البورندي ضمن بعثة «أتميس» بالاتحاد الأفريقي، وذلك بالعاصمة مقديشو.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان تعزيز الأمن في المناطق المحررة من ولاية هيرشبيلي، وملاحقة فلول الإرهابيين.

الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية، تمكن من تحرير كل المناطق التابعة لمحافظتي «هيران وشبيلي الوسطى» من «الشباب» في الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الشعبية المحلية عملية عسكرية في مديرية «عيل طير» بمحافظة «غلغدود» وسط الصومال، ضد فلول ميليشيات حركة «الشباب».

وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، إلى أن «القوات اعتقلت قائداً ميدانياً يدعى عباس غروبشي، وذلك بناء على معلومات حصلت عليها من السكان المحليين»، بالإضافة إلى قتل قيادي إرهابي.

وخلال العملية نجحت القوات من ضبط سيارة كانت تستخدمها العناصر الإرهابية لنقل المتفجرات.

يذكر أن هذه العملية العسكرية هي واحدة من عمليات عدة ينفذها الجيش الصومالي والقوات الشعبية في مناطق بمحافظة «غلغدود».