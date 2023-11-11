«التعاون الإسلامي»: القمة تؤكد التأييد المطلق للشعب الفلسطيني

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن القمة العربية والإسلامية تؤكد التأييد المطلق للشعب الفلسطيني والالتزام المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح طه، خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، أن الجميع تابع ما يحدث في غزة، داعياً إلى إيقاف إطلاق النار ووقف الهجمات التي تستهدف سكان القطاع وإلى فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة وضمان أمن الشعب الفلسطيني.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن «رفضه للتهجير القسري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، مطالباً دول العالم بالقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات وأن يقوم مجلس الأمن بدوره»، مشيراً إلى ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بما يخص حقوق الإنسان، وتطبيق كل الأعراف الدولية.

وأكد أن «الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال وتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات كدولة بالنظر إلى الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلم»، متمنياً أن تحقق هذه القمة الأهداف التي تخدم القضية الفلسطينية.