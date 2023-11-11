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عبدالله الثاني: العالم سيدفع ثمن فشل حل قضية فلسطين

عبدالله الثاني متحدثاً أمام القمة (أ ف ب)
12 نوفمبر 2023 02:09

الرياض (الاتحاد)

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قال ملك الأردن عبدالله الثاني، إن غزة تتعرض لـ«حرب بشعة»، مؤكداً أن «العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية». وأشار خلال كلمة له بالقمة العربية الإسلامية الطارئة: «نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً، وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله».
وأضاف «هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من 7 عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء».
واستدرك «إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء».
وأردف «لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم».
وتابع «سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة».
وختم ملك الأردن كلمته بالقول: «نقول للعالم كله، ولكل مؤمن بالسلام وبكرامة البشر مهما كان دينهم أو عرقهم أو لغتهم، إن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية، ومعالجة المشكلة من جذورها».

القمة العربية
عبدالله الثاني
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