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محمد بن سلمان: السلام مرهون بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

محمد بن سلمان خلال أعمال القمة (من المصدر)
12 نوفمبر 2023 02:09

الرياض (الاتحاد) 

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دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقال ولي العهد السعودي، في كلمة افتتاحية بالقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالرياض: «يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونجدد رفضنا لهذه الحرب التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون».
 وأضاف «لقد بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب، ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية، ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح».
وأكد أن «الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار، بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة».
وأشار إلى أن «المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الحرب والتهجير القسري لسكان غزة».
وقال ولي العهد السعودي «إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

محمد بن سلمان
القمة العربية
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غزة
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