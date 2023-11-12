عشرات المصابين في انفجار مبنى بإيطاليا

أصيب 31 شخصاً إثر انفجار "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز" في مسكن للاجئين في وسط إيطاليا، حسب ما أفادت السبت الحماية المدنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الحماية المدنية أجزاء من المبنى المكون من طبقتين في سان لورينزو نوفو، وقد تحولت أنقاضاً بعد الانفجار الذي وقع قبيل منتصف ليل الجمعة.

وأشارت الحماية المدنية في بيان إلى وقوع "انفجار وانهيار جزئي" للمبنى "يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز"، لافتة إلى أن المبنى مسكن للاجئين.

وبعد عمليات البحث التي أجريت ليلاً، ولا سيما بمساعدة كلاب مدربة، بلغ عدد المصابين 31 شخصاً.

ويجري التحقيق في أسباب الانفجار.