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رئيس كوريا الجنوبية يحضر قمة الاطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ

رئيس كوريا الجنوبية يحضر قمة الاطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ
12 نوفمبر 2023 10:54

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأحد، أن الرئيس سوف يحضر قمة الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ برئاسة الولايات المتحدة في سان فرانسسكو هذا الاسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن القمة ستعقد الخميس المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( أبيك). ومن المقرر أن يغادر يون إلى سان فرانسسكو الأربعاء المقبل في زيارة لمدة ثلاثة أيام، سوف يحضر خلالها قمة أبيك، كما سوف يعقد اجتماعات ثنائية.

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ويذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو من أطلق الاطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ خلال عام 2022.

المصدر: وكالات
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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