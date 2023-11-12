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ضبط 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة ببلجيكا

ضبط 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة ببلجيكا
12 نوفمبر 2023 18:13

ضبطت الشرطة البلجيكية حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في الجزء الخلفي من شاحنة متوقفة عند منطقة استراحة على طريق سريع قرب أنتويرب، على ما أعلن مكتب المدعي العام في المدينة الساحلية الأحد.
وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة البلغاري البالغ 46 عاماً، ووضعته رهن التحقيق بعد عملية الضبط التي حصلت مساء الجمعة.
وعثرت الشرطة على 698 كيلوغراما من الكوكايين في حقائب رياضية موضوعة في حاوية الشاحنة، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنتويرب.
وأضاف البيان أن المخدرات ستتلف في أسرع وقت ممكن.
ويُعد ميناء أنتويرب أحد البوابات الرئيسية للكوكايين من أميركا الجنوبية إلى السوق الأوروبية، وتشيع عمليات ضبط المخدرات داخل منشآته الشاسعة وما حولها.
والعام الماضي، ضُبطت 110 أطنان من هذه المخدرات غير القانونية في الميناء، وهي كمية غير مسبوقة.

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المصدر: آ ف ب
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