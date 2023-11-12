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العاصفة «ديبي» في طريقها إلى أيرلندا وأجزاء من المملكة المتحدة

العاصفة «ديبي» في طريقها إلى أيرلندا وأجزاء من المملكة المتحدة
12 نوفمبر 2023 21:36

من المتوقع أن تضرب العاصفة ديبي أيرلندا وأجزاء من المملكة المتحدة غدا الاثنين مصحوبة برياح مدمرة وأمطار غزيرة من المحتمل أن تعطل السفر وتسبب الفيضانات. وتصل سرعة هبوب الرياح في أيرلندا إلى 100 كيلومتر في الساعة صباح غدا الاثنين ، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأيرلندية "ميت إيريان"، التي أعلنت تحذيرا برتقاليا لأجزاء من البلاد ، وتنبيها من عاصفة حمراء لبعض المناطق الساحلية في الغرب.

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وقال جيسون كيلي، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تؤثر أقوى الرياح على أجزاء من جمهورية أيرلندا في وقت مبكر من يوم الاثنين، وربما تتزامن مع التنقل الصباحي، قبل أن تؤثر بعد ذلك على أجزاء من شمال ويلز وشمال إنجلترا حتى فترة ما بعد الظهر".

المصدر: د ب أ
عاصفة
أيرلندا
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