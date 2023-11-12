الجيش المالي يقترب من مدينة استراتيجية في شمال البلاد

باماكو (وكالات)

استؤنفت المعارك أمس، بين الجيش المالي ومتمرّدين في منطقة «كيدال» شمال مالي. وأعلن الجيش المالي أن «قواته المسلحة تتقدم نحو كيدال بهدف الحفاظ على السلامة الإقليمية والقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة».

وأوضح في بيان صادر عنه أن «العمليات الجوية والبرية المشتركة مكّنت من وضع الجماعات المسلحة في حالة من الفوضى»، مردفًا أن «تقدم القوات المسلحة المالية في منطقة كيدال قد استؤنف وسينفذ بنجاح».

وأشارت مصادر عسكرية مالية في ذات السياق إلى معارك بالقرب من معسكرٍ انسحبت منه في الآونة الأخيرة بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة «مينوسما» في «كيدال». وقطع المتمردون خطوط الهاتف في «كيدال» الجمعة، استعدادا على ما يبدو لعملية الجيش.

وأصبح شمال مالي منذ الصيف مسرحاً للتصعيد بين الأطراف المتواجدة هناك «جيش نظامي ومتمردون وإرهابيون».