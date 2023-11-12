«أونمها» تبحث فتح ممرات إنسانية بين مديريات الحديدة

عدن (الاتحاد)

عقدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة «أونمها»، أول اجتماع لها مع الفريق الحكومي في المناطق اليمنية المحررة من محافظة الحديدة.

وقالت البعثة في بيان لها، إنها «عقدت في مديرية الخوخة، اجتماعاً برئاسة اللواء مايكل بيري بمعية الرئيس المشارك للجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، وهو الأول منذ إنشاء البعثة».

وأضافت أن «الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولاية بعثة أونمها في المحافظة»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول في مدينة «الخوخة» الساحلية الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني، منذ إنشاء البعثة الأممية، ويأتي بعد يومين، من مطالبة رئيس الحكومة معين عبدالملك للبعثة الأممية بنقل مقرها إلى مناطق نفوذ الحكومة، وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز جماعة الحوثي.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، ناقش الاجتماع إقامة مقر للبعثة في المناطق المحررة من الحديدة، وفتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات بالمحافظة.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في مارس 2020، تعليق عمل فريقها في لجنة إعادة الانتشار الأممية، بعد مقتل أحد ضباطها في اللجنة برصاص جماعة الحوثي، واحتجاجاً على تصعيد الحوثيون واستغلالهم لاتفاق الحديدة، وتقييد حركة بعثة «أونمها»، وتقويض عمل رئيسها.

وفي سبتمبر الماضي، عقد مايكل بيري لقاء مع الفريق الحكومي في عدن، دعت فيه البعثة «جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم في المحافظة»، معبرة عن «أسفها على استغلال هذه الفرص في العسكرة وكافة أنواع الأعمال الاستفزازية».

والخميس الماضي، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، لدى لقائه في عدن رئيس البعثة الأممية مايكل بيري، عن ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضح أن إعادة فتح ميناء الحديدة دون رقابة رفع من عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثي، موضحاً أن الحوثيين سيظلون خطراً يهدد الإقليم والممرات البحرية.