الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أونمها» تبحث فتح ممرات إنسانية بين مديريات الحديدة

جانب من اجتماع «أونمها» مع الفريق الحكومي (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:29

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مركز الاتحاد للأخبار».. خطة متكاملة لتغطية «كوب 28»
نائب رئيس جامعة «هيريوت وات» لـ «الاتحاد»: الإمارات تقود العالم في الطاقة النظيفة

عقدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة «أونمها»، أول اجتماع لها مع الفريق الحكومي في المناطق اليمنية المحررة من محافظة الحديدة.
وقالت البعثة في بيان لها، إنها «عقدت في مديرية الخوخة، اجتماعاً برئاسة اللواء مايكل بيري بمعية الرئيس المشارك للجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، وهو الأول منذ إنشاء البعثة».
وأضافت أن «الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولاية بعثة أونمها في المحافظة»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول في مدينة «الخوخة» الساحلية الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني، منذ إنشاء البعثة الأممية، ويأتي بعد يومين، من مطالبة رئيس الحكومة معين عبدالملك للبعثة الأممية بنقل مقرها إلى مناطق نفوذ الحكومة، وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز جماعة الحوثي.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، ناقش الاجتماع إقامة مقر للبعثة في المناطق المحررة من الحديدة، وفتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات بالمحافظة.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في مارس 2020، تعليق عمل فريقها في لجنة إعادة الانتشار الأممية، بعد مقتل أحد ضباطها في اللجنة برصاص جماعة الحوثي، واحتجاجاً على تصعيد الحوثيون واستغلالهم لاتفاق الحديدة، وتقييد حركة بعثة «أونمها»، وتقويض عمل رئيسها.
وفي سبتمبر الماضي، عقد مايكل بيري لقاء مع الفريق الحكومي في عدن، دعت فيه البعثة «جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم في المحافظة»، معبرة عن «أسفها على استغلال هذه الفرص في العسكرة وكافة أنواع الأعمال الاستفزازية».
والخميس الماضي، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، لدى لقائه في عدن رئيس البعثة الأممية مايكل بيري، عن ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح أن إعادة فتح ميناء الحديدة دون رقابة رفع من عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثي، موضحاً أن الحوثيين سيظلون خطراً يهدد الإقليم والممرات البحرية.

 

اليمن
الحديدة
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اليوم 15:14
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
14 نوفمبر 2023
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
14 نوفمبر 2023
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
علوم الدار
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
14 نوفمبر 2023
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©