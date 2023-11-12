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«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بمراكزنا في مجمع الشفاء

«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بمراكزنا في مجمع الشفاء
13 نوفمبر 2023 01:29

جنيف (الاتحاد)

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن المنظمة فقدت الاتصال مع الجهات التابعة لها داخل مستشفى الشفاء بغزة، وسط أنباء عن تعرض المستشفى لهجمات وقصف.
وفي منشور على منصة «إكس»، قال غيبرييسوس: «أمر مثير للقلق والخوف الشديد، المنظمة فقدت الاتصال مع مراكزها في مستشفى الشفاء بغزة، وسط أنباء عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة».
وأكد أن المنظمة «تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة العاملين في مجال الصحة، ومئات المرضى والجرحى، بما في ذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة، والنازحين الذين لا يزالون داخل المستشفى».
وأردف: «تدعو منظمة الصحة العالمية مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح والحد من مستويات المعاناة المروعة».
كما «تدعو منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى عمليات إجلاء طبي مستدامة ومنظمة وآمنة ودون عوائق للمرضى المصابين بجروح خطيرة، كما يجب أن يحصل جميع الرهائن على الرعاية الطبية المناسبة ويتم إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط»، وفق غيبرييسوس.
وفي سياق متصل، قال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط في سلسلة منشورات على منصة «إكس» أمس، إن موظفيها أبلغوا عن نقص المياه النظيفة بالمستشفى.
وأضافت أن «مخاطر أخرى تتعلق بالوظائف الحيوية المتبقية بالمستشفى، بما في ذلك وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والحاضنات، والتي سيتم إغلاقها قريبًا بسبب نقص الوقود، مما يعرض حياة المرضى لخطر مباشر».

منظمة الصحة العالمية
فلسطين
إسرائيل
غزة
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
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