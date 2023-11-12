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الجيش الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً إلى غزة

من المساعدات الطبية التي تم إسقاطها جواً إلى غزة (أ ف ب)
13 نوفمبر 2023 01:29

عمّان (الاتحاد) 

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قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال «مساعدات طبية عاجلة» فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان أمس.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إنه «بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه».
وأوضح المصدر إن «هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة»، مشيرا إلى أن «المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف على القطاع».
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني أعلن إنزال «مساعدات طبية عاجلة» جوا في غزة مخصصة لهذا المستشفى فجر الاثنين الماضي، مؤكداً في حينه أن «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة».
وأوضح قائد المستشفى الميداني العقيد ثائر الخطيب الثلاثاء أن الشحنة الأولى شملت «إسقاط ثلاثة طرود على موقع محدد مسبقا» يحتوي كل منها على ما مجموعه 1000 كيلوغرام من المواد الطبية والدوائية ومستلزمات أساسية.

الجيش الأردني
الأردن
فلسطين
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غزة
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