البابا يدعو إلى وقف الحرب في غزة

روما (وكالات)

طالب البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، أمس، مجدداً بإنهاء الأعمال القتالية وتقديم مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة.

وقال بابا الكنيسة الكاثولوكية: «كفى، كفى أيها الإخوة، كفى»، مضيفاً أن الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية فورية وأكد على توفير الحماية للمدنيين، مشيراً إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى.

وفي كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بعد العظة الأسبوعية، قال البابا إن «الأسلحة لن تجلب أبداً السلام، وإن الصراع يجب ألا يتسع».

وتابع قائلاً «أنا قريب من كل الذين يعانون، سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين»، مضيفاً أنه يصلي من أجلهم.

وكان البابا فرنسيس قد دعا في وقت سابق إلى إقامة ممرات إنسانية، وقال إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.