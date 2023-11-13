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استقالة الحكومة البولندية

البرلمان البولندي
14 نوفمبر 2023 01:38

وارسو (وكالات)

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بعد أربعة أسابيع من التعرض للهزيمة في الانتخابات البرلمانية البولندية، استقالت أمس الحكومة القومية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ماتيوش مورافيتسكي، كما كان متوقعاً. 
وتعتبر هذه الخطوة التي جاءت خلال الجلسة الأولى للبرلمان البولندي الجديد، هي الخطوة الأولى صوب تغيير الحكومة بعد ثمانية أعوام من حكم حزب «القانون والعدالة» بقيادة مورافيتسكي. 
وخلال الانتخابات التي جرت في 15 أكتوبر الماضي، فاز ائتلاف من ثلاث أحزاب بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد تاسك بأغلبية واضحة من مقاعد مجلس النواب البولندي«سيم». 
وحصل حزب «الائتلاف المدني» بجانب حزب «الطريق الثالث» المحافظ وحزب اليسار على 248 مقعداً من بين إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 460. 
وفي حين أن حزب «القانون والعدالة» الحاكم السابق أصبح أقوى في البرلمان، بعد أن حصل في الانتخابات على 194 مقعداً، إلا أنه لم يحقق الأغلبية المطلق.

بولندا
الرئيس البولندي
ماتيوس مورافيتسكي
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