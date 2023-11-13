كاميرون يعود إلى الحكومة البريطانية من بوابة «الخارجية»

دينا محمود (لندن)

عاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إلى الحكومة من «بوابة وزارة الخارجية»، بعدما أدخل رئيس الوزراء ريشي سوناك تعديلات وزارية في أعلى المناصب قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل.

وجاءت عودة كاميرون مع إقالة رئيس الوزراء اليمينية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان من منصب وزيرة الداخلية، للتأكيد على سلطته على الحزب المحافظ المتراجع عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.

وحلّ وزير الخارجية جيمس كليفرلي مكانها بعدما اتهمها معارضون بمفاقمة التوتر خلال أسبوع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة التي شهدتها بريطانيا.

واستقال كاميرون، البالغ 57 عاماً، من منصب رئيس الوزراء عام 2016 بعدما خسر في استفتاء «بريكست». وتخلى عن مقعده في البرلمان في العام ذاته.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، إنه «قبل بسعادة» المنصب فيما تواجه بريطانيا «مجموعة من التحديات الدولية الصعبة».

وأضاف: «بينما كنت بعيداً عن الخطوط الأمامية في السياسة خلال السنوات السبع الأخيرة، آمل أن تساهم خبرتي كزعيم للمحافظين على مدى 11 عاماً ورئيس للوزراء لست سنوات في تمكيني من مساعدة رئيس الوزراء على مواجهة هذه التحديات المهمة».

وأعلن «داونينغ ستريت» أن كاميرون سيحصل على لقب نبيل مدى الحياة في مجلس اللوردات، وهو ما يعني أن بإمكانه تولي منصب حكومي.

وكان بيتر كارينغتون آخر لورد يشغل منصب وزير الخارجية، علماً بأنه غادر حكومة مارغريت ثاتشر بعدما غزت الأرجنتين جزر فوكلاند عام 1982.

وجاءت عودة كاميرون غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية.

وقال كاميرون، أمس: «رغم أنني اختلفت معه بشأن قرارات معيّنة، من الواضح بالنسبة إلي أن ريشي سوناك رئيس وزراء قوي، وقادر على أن يظهر قيادة نموذجية في فترة صعبة».

وفاجأت عودة كاميرون غير المتوقعة حتى أولئك الذين يعلّقون يومياً على الأحداث السياسية في بريطانيا، والذين أشاروا إلى أنها تتناقض مع تعهّد سوناك خلال مؤتمر المحافظين مؤخراً بوضع حد «للوضع القائم منذ 30 عاماً» في عالم السياسة البريطاني.

وأفاد أستاذ السياسة لدى «جامعة كوين ماري» في لندن، تيم بيل، بأن سوناك منجذب على الأرجح إلى «تأثير كاميرون في الساحة الدولية»، ويأمل بكسب الناخبين المعتدلين.

وتدعم إقالة اليمينية بريفرمان نظرية أن التعيين جزء من مساعي سوناك لتبني موقف أكثر وسطية، استعداداً للانتخابات المقبلة التي يتعيّن تنظيمها بحلول يناير 2025. وبات موقف بريفرمان غير مقبول أكثر بعدما كتبت مقالاً مثيراً للجدل في صحيفة الأسبوع الماضي، من دون موافقة سوناك، اتّهمت فيه الشرطة بالانحياز إلى القضايا اليسارية.

وأطلق «داونينغ ستريت» تحقيقاً بشأن الكيفية التي تم من خلالها نشر المقال من دون موافقته، وهو ما يقتضيه القانون الوزاري. وأثارت بريفرمان جدلاً خلال عهدها إذ تطرقت مراراً إلى ما يعرف بـ«حروب ثقافية». كما وصفت التشرّد بأنه «أسلوب حياة يختاره البعض».

وبعد إقالتها، قالت بريفرمان «كان عملي كوزيرة للداخلية أكبر امتياز أحصل عليه في حياتي.. سأقول المزيد في الوقت المناسب».