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إحباط هجوم انتحاري في مقديشو

جنود صوماليون بمناطق محررة في محافظة شبيلي السفلى (من المصدر)
14 نوفمبر 2023 01:38

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، إحباط هجوماً انتحارياً كان يستهدف معسكر كلية «جالي سياد» بالعاصمة مقديشو.
وذكر الجيش الصومالي في بيان أنه تم خلال العملية تصفية عنصر إرهابي من مليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عند بوابة معسكر كلية «جالي سياد».
وقال إن «العملية العسكرية أسفرت عن مقتل الانتحاري الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً،» مشيراً إلى أنه لم يتضرر أي جندي من المعسكر.
مما يذكر أن الجيش الصومالي يواصل ملاحقة فلول مليشيات «الشباب» الإرهابية في المناطق الريفية بجنوب ووسط البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الصومالي مقتل قيادي بارز في حركة «الشباب» واعتقال آخر في عملية نفذها في مدينة «عيل طير» بإقليم غلغدود بولاية «غلمدغ» وسط الصومال.
وبحسب مسؤولين عسكريين، فإن العملية التي نفذها الجيش الصومالي والسكان المحليون أسفرت عن مقتل قيادي واعتقال آخر. وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه مناطق بجنوب ووسط البلاد عمليات ضد مسلحي حركة «الشباب» ذات الصلة بتنظيم «القاعدة».

مقديشو
الجيش الصومالي
الصومال
هجوم انتحاري
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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