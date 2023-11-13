الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش البوركيني يقتل عدداً من الإرهابيين في شرق البلاد

انتشار دوريات للجيش البوركيني في العاصمة (أرشيفية)
14 نوفمبر 2023 01:38

واغادوغو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تونس: ضبط 5 إرهابيين فروا من سجن قبل أسبوع
إرهابيون يقتلون 13 تلميذاً في نيجيريا

تمكنت القوات المسلحة البوركينية من تحييد العديد من العناصر المسلحة الإرهابية بالقرب من غابة «كانكانموغري» شرق البلاد. وذكرت مصادر في الجيش البوركيني أنه تم رصد مجموعات من المسلحين بالقرب من غابة «كانكانموجري» على متن دراجات نارية ليتم استهدافهم بقصف صاروخي وقتل العديد منهم، فيما لاذ عدد آخر بالفرار في اتجاه غابة «يورغا» في المنطقة نفسها. وأشارت المصادر إلى أن القوات البرية البوركينية تواصل حملة مطاردة للعناصر الإرهابية الفارة.
وفي سياق آخر، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في مجزرة يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها. وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغوقبل أيام في وسط شرق بوركينا فاسو». ودعا الاتحاد الأوروبي «السلطات الانتقالية إلى تسليط الضوء على ملابسات عمليات القتل لفرض العدالة».
وقالت مجلة «جون أفريك» الإخبارية التي تركز على أفريقيا، إن عملية القتل الجماعي نفذها مجهولون في السادس من نوفمبر.
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجثث نساء وأطفال قيل إنهم من سكان «زاونغو». وقال أحد السكان: «من الصعب تقديم حصيلة؛ لأن الجثث دفنت من دون أي متابعة حقيقية».
وأضاف وقعت المجزرة بعد يومين من القتال بين قوات الأمن والإرهابيين. 
وكانت «زاونغو» واحدة من القرى القليلة في المنطقة التي لم يدخلها الإرهابيون، اشتبه البعض في أن السكان يتعاونون معهم.

بوركينا فاسو
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©