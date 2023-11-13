الجيش البوركيني يقتل عدداً من الإرهابيين في شرق البلاد

واغادوغو (الاتحاد)

تمكنت القوات المسلحة البوركينية من تحييد العديد من العناصر المسلحة الإرهابية بالقرب من غابة «كانكانموغري» شرق البلاد. وذكرت مصادر في الجيش البوركيني أنه تم رصد مجموعات من المسلحين بالقرب من غابة «كانكانموجري» على متن دراجات نارية ليتم استهدافهم بقصف صاروخي وقتل العديد منهم، فيما لاذ عدد آخر بالفرار في اتجاه غابة «يورغا» في المنطقة نفسها. وأشارت المصادر إلى أن القوات البرية البوركينية تواصل حملة مطاردة للعناصر الإرهابية الفارة.

وفي سياق آخر، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق في مجزرة يُعتقد أن نحو 100 شخص قتلوا فيها. وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «يُعتقد أن نحو 100 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في مجزرة في قرية زاونغوقبل أيام في وسط شرق بوركينا فاسو». ودعا الاتحاد الأوروبي «السلطات الانتقالية إلى تسليط الضوء على ملابسات عمليات القتل لفرض العدالة».

وقالت مجلة «جون أفريك» الإخبارية التي تركز على أفريقيا، إن عملية القتل الجماعي نفذها مجهولون في السادس من نوفمبر.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجثث نساء وأطفال قيل إنهم من سكان «زاونغو». وقال أحد السكان: «من الصعب تقديم حصيلة؛ لأن الجثث دفنت من دون أي متابعة حقيقية».

وأضاف وقعت المجزرة بعد يومين من القتال بين قوات الأمن والإرهابيين.

وكانت «زاونغو» واحدة من القرى القليلة في المنطقة التي لم يدخلها الإرهابيون، اشتبه البعض في أن السكان يتعاونون معهم.