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الأمم المتحدة تطرح مبادرة للحل السياسي في ليبيا سيتم إطلاقها قريباً

شاب يرفع علم ليبيا وسط طرابلس (من المصدر)
14 نوفمبر 2023 01:38

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طرح مبادرة ‏بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.‏
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وباتيلي، وفقاً لبيان رسمي.
ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه.
يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «مسار برلين».
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

الأمم المتحدة
ليبيا
عبد الله باتيلي
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