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غرق قارب يحمل 75 مهاجراً قبالة سواحل اليمن

أرشيفية
14 نوفمبر 2023 01:37

عدن (الاتحاد)

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تعرض قارب يحمل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي إلى حادث غرق في المياه الدولية بالبحر الأحمر، قبالة سواحل مدينة «المخا» بالساحل الغربي اليمني.
وأعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، مساء أمس الأول، تمكنها من إنقاذ 26 مهاجراً من جنسيات إفريقية، بعد أن غرق قاربهم، الذي يحمل على متنه 75 مهاجراً، بينهم نساء، كانوا يحاولون عبور البحر في رحلة مخاطرة بحثاً عن حياة أفضل، ولا يزال 49 مهاجراً في عِداد المفقودين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في خفر السواحل، أن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء.
وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، وتقديم كل الرعاية للناجين.
وأعرب المصدر عن أسفه، محذراً من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، ومطالباً المهاجرين بعدم الانسياق وراء الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجتهم وتعرض حياتهم للخطر.
ويُعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الأفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد من المهاجرين للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى منطقة أخرى من أجل تحسين وضعهم المعيشي. وبحسب تقرير حديث لمنظمة «الهجرة الدولية»، فإن اليمن استقبل 93526 مهاجراً أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي.

السواحل اليمنية
اليمن
خفر السواحل اليمنية
البحر الأحمر
المخا
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