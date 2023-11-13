الاتحاد الأوروبي: غزة بحاجة إلى هدنة وإيصال الوقود

بروكسل (الاتحاد)

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش أمس، إلى «هدنات ذات مغزى» في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

وقال ليناركيتش، خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل «هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها».

وأضاف «يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نقص الوقود، وهناك حاجة ملحة للوقود».

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بياناً أمس الأول، يدعو إلى حماية المستشفيات.

وطالب التكتل بهدنات إنسانية فورية للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

وقال ليناركيتش «يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى».

وأضاف «أولاً، يجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق ليكون بالإمكان استغلالها. ثانياً، يجب أن تكون محددة بوضوح من ناحية الوقت».

وشدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن «غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات أيًا كانت وجهة النظر».

وقال «المياه والوقود والغذاء. هذه المساعدات متوافرة، وهي عند الحدود بانتظار إدخالها». وأعلن بوريل بأنه «سيتوجّه إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والسعودية وقطر والأردن هذا الأسبوع لمناقشة الوصول الإنساني والمساعدات والقضايا السياسية مع القادة الإقليميين».

وأضاف على منصة «إكس»: «نحن بحاجة إلى أفق سياسي يتطلع إلى حل الدولتين، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار».

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إنه «يجب عدم تحويل مستشفيات غزة إلى ساحات معارك».

وأضاف «لا فرصة للحياة بالنسبة للمرضى في وحدات العناية المشددة».

وتابع «لم يعد هناك أكسجين ولا مياه ولا أدوية، لذا فسيموت هؤلاء الناس».

وفي سياق متصل، دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أمس، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وحفظ أرواح الأبرياء.