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المتحدث باسم معبر رفح لـ«الاتحاد»: إجلاء 846 شخصاً من غزة إلى مصر

أشخاص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإجلائهم (أ ف ب)
14 نوفمبر 2023 01:38

أحمد عاطف (رفح)

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«الأونروا»: العملية الإنسانية في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة

واصل معبر رفح استقبال المغادرين من قطاع غزة، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث دخل 846 شخصاً من حملة الجنسيات الأجنبية والفلسطينيين مزدوجي الجنسية والجرحى والمرضى رفقة ذويهم معبر رفح، إلى الأراضي المصرية، فضلاً عن عبور 97 شاحنة مساعدات إلى غزة، حسبما قال متحدث باسم المعبر على الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر لـ«الاتحاد».
بدوره، صرح رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن وصول 500 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من قطاع غزة وعبر معبر رفح، ووصول 4 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومعهم 4 مرافقين، وكذلك تم عبور 97 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية إلى غزة، أمس، عبر معبر رفح. 
وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة، إلى 1073 شاحنة حتى يوم أمس.
وقال المصدر إن «هؤلاء الأجانب من الكشوف المعدة سابقاً في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث يتوقف خروج الأجانب من غزة مع خروج الجرحى والمصابين، حيث يربط المسؤولون في غزة خروج الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة مع خروج الجرحى والمصابين الفلسطينيين». 
وأشار المصدر إلى تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 97 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

معبر رفح
معبر رفح الحدودي
مصر
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