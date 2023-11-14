جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في ليبيريا اليوم

من المقرر أن تجرى ليبيريا، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس ولاعب الكرة السابق جورج ويا ومنافسه نائب الرئيس السابق جوزيف بوكاي اليوم الثلاثاء.

ويواجه الرئيس الليبيري الحالي جورج ويا، لاعب كرة القدم المحترف السابق، نائب الرئيس السابق جوزيف بوكاي، الذي عمل في عهد رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف في الفترة من عام 2006 إلى عام .2018

وتقدم ويا على بوكاي بفارق ضئيل للغاية في الجولة الأولى من التصويت التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، حيث حصل على أغلبية ضئيلة بلغت 83ر43% متقدما على بوكاي الذي حصل على 44ر43%..

ومن المتوقع أن يستغرق إعلان نتائج انتخابات جولة الإعادة التي ستجري اليوم الثلاثاء عدة أيام. كما واجه ويا، الذي ينتمي إلى "التحالف من أجل التغيير الديمقراطي"، وبوكاي الذي ينتمي إلى "حزب الوحدة"، كل منهما الآخر في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، حيث فاز ويا في جولة الإعادة بنسبة 5ر61% من الأصوات مقابل 5ر38% لبوكاي.