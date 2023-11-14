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الهند.. اندلاع حريق بمبنى شرقي دلهي

عناصر من الشرطة الهندية
14 نوفمبر 2023 23:43

اندلع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، في مبنى سكني شرقي مدينة دلهي الهندية ما تسبب في محاصرة بعض السكان في شققهم لساعات، فيما واجه آخرون احتمالاً مروعاً بالقفز من شرفاتهم لإنقاذ حياتهم، وفقاً لما رواه ناجون.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أن امرأة لقيت حتفها، بينما أصيب تسعة أشخاص، من بينهم رجل إطفاء، في الحريق الذي اندلع في مبنى مكون من أربعة طوابق في منطقة شاكاربور في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

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وتمكنت خدمات إطفاء دلهي من إنقاذ 25 شخصاً من المبنى الذي كان يأوي حوالي 40 شخصاً. واندلع الحريق في وقت مبكر من اليوم في منطقة انتظار السيارات بالمبنى ثم امتد بعد ذلك إلى المبنى بأكمله.

المصدر: وكالات
حريق
الهند
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