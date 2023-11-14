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دخول 155 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

شاحنة مساعدات تعود إلى مصر عبر معبر رفح بعد إفراغ حمولتها في غزة (رويترز)
15 نوفمبر 2023 01:04

غزة (الاتحاد)

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تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 155 شاحنة مساعدات يحتاج إليها سكان قطاع غزة بشدة، وهي آخر قافلة مساعدات يتم تسلمها، حيث قالت الأمم المتحدة إنها لن تتمكن من تسلم مساعدات جديدة بسبب نقص الوقود. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشاحنات تحمل إمدادات مثل الأغذية والمياه ومعدات طبية وأدوية.
ودخل نحو 1135 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر منذ 21 أكتوبر، بمتوسط 47 شاحنة في اليوم. 
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن عملية استقبال شاحنات المساعدات في غزة توقفت بسبب نفاد الوقود، وأكدت الوكالة أن الشاحنات لن تتمكن لهذا السبب من نقل المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح. 
ووفقاً للأمم المتحدة، هناك حاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يومياً لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون شخص بالاحتياجات الأساسية.
في غضون ذلك، أعلنت جامعة الدول العربية أمس، تدشين قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب غداً الخميس من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة. وقالت الأمين العام رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان إن «هذه القافلة تأتي في إطار جهود قطاع الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي للشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة».
وأضافت أن «هذه القافلة تأتي أيضاً تنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في الـ 31 من أكتوبر الماضي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد في 16 أكتوبر الماضي لدعم قطاع غزة إنسانياً واجتماعياً، وذلك بناء على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط». 
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس، إن مساعدات إنسانية أرسلتها إيطاليا إلى غزة في طريقها إلى داخل القطاع. وتابع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان: «أرسلت إيطاليا طائرتين عسكريتين من طراز سي - 130 تحملان 16 طناً من المساعدات الإنسانية، وهي في طريقها إلى غزة خلال هذه الساعات عبر معبر رفح».

معبر رفح
فلسطين
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غزة
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