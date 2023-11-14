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«اليونيفيل» تحذّر من ارتفاع وتيرة التصعيد في جنوب لبنان

تصاعد الدخان في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
15 نوفمبر 2023 01:04

بيروت (الاتحاد) 

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حذّر رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أرولدو لاثارو أمس، من ارتفاع حدّة التصعيد في جنوب لبنان.
وقال لاثارو، الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، «أعربت عن قلقي العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدّة».
وأوضح أن «أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك». وخلال الأسابيع الماضية، طالت قذائف مقار ومراكز لقوة «اليونيفيل» جراء التصعيد المستمر. وأعلنت «اليونيفيل» الأحد إصابة أحد عناصرها برصاصة من دون أن توضح ملابسات الحادثة وما اذا كانت ناتجة من التصعيد. 
وقال لاثارو أمس، إن «القرار الرقم 1701 يواجه تحدياً في الوقت الراهن، لكن مبادئه المتعلّقة بالأمن والاستقرار والتوصّل إلى حلّ طويل الأمد تظلّ صالحة».

قوات اليونيفيل
لبنان
فلسطين
إسرائيل
غزة
نجيب ميقاتي
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