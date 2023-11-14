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«التعاون الخليجي»: ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الحرب في غزة

مخيم لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في خان يونس (رويترز)
15 نوفمبر 2023 01:04

الرياض (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الحرب في قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. وشدد البديوي خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في مقر الأمانة العامة بالرياض على «أهمية احترام القوات الإسرائيلية القرارات الأممية وخاصة قرار الجمعية العامة الصادر في الـ 27 من أكتوبر الماضي». 
وأكد أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطرة ضد المدنيين في قطاع غزة. 
وجدد التأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون نحو الأزمة بقطاع غزة الذي يتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

مجلس التعاون الخليجي
الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
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