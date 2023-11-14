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بريطانيا: حاجة إلى هدنات إنسانية أطول في غزة

لاجئون فلسطينيون في خان يونس (رويترز)
15 نوفمبر 2023 01:04

لندن (وكالات)

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني أندرو ميشال أمام مجلس العموم البريطاني، أمس، إن هناك حاجة إلى هدنات إنسانية أطول في غزة، للسماح بإيصال المساعدات للمدنيين في القطاع.
وأضاف ميشال أن مناطق واسعة في القطاع بحاجة إلى أن يتم تغطيتها بفترات هدنة أوسع، للسماح بوصول المساعدات، مشيراً إلى أن بلاده تناقش مع شركائها ومع الأمم المتحدة «أفضل السبل لتحقيق ذلك».
ولفت الوزير البريطاني إلى أن «المملكة المتحدة تدرس أيضاً استخدام خيارات جوية وبحرية لتوصيل المزيد من المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك عبر قواعدها في قبرص». وأضاف: «إننا نحث أيضاً الحكومة الإسرائيلية على زيادة وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وفتح معبر كرم أبو سالم». وفي السياق، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن الوزير الجديد ديفيد كاميرون بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الصراع بالشرق الأوسط، وضرورة إعلان هدن إنسانية، حتى يتسنى إدخال المساعدات لغزة.

بريطانيا
إسرائيل
غزة
فلسطين
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